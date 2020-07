Le due donne di cittadinanza straniera hanno rispettato l'isolamento domiciliare

Allarme coronavirus a Moliterno, che lancia la notizia attraverso la pagina ufficiale del comune: "Due cittadine straniere arrivate nei giorni scorsi a Moliterno, sottoposte a tampone, sono risultate positive. Sono sempre state in isolamento e non hanno sostanzialmente avuto contatti con l’esterno. Sono in corso le ulteriori verifiche del caso. Ancora una volta vi esortiamo a non abbassare la guardia".

Arrivate nella cittadina della Val d'Agri per lavoro, le due donne come da prassi sono state sottoposte a tampone, che ha dato esito positivo. Nel frattempo però entrambe hanno rispettato l'isolamento domiciliare. Dal comune fanno sapere che sono state sottoposte a tampone anche le persone venute a stretto contatto con le due cittadine straniere che risultano asintomatiche.