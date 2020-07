Soccorsi alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle auto bloccate dall'acqua

Sono diversi gli interventi dei Vigili del fuoco in corso nell'intera provincia di Potenza. I vigili del fuoco hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle auto bloccate dall'acqua, nello specifico a Vaglio di Basilicata nella zona industriale, a causa della grandine e ad Atella. Il forte vento ha rovesciato degli alberi sulla sede stradale a Potenza nella zona industriale.

Però l'area che risulta più colpita è la Val d'Agri tra Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo e Missanello, dove sono state più di venti le richieste di intervento, in particolare si segnalano danni all'Istituto Superiore "Carlo Levi" di Sant'Arcangelo, con allagamenti di scantinati e abitazioni a piano terra. Al momento fortunatamente non risultano persone coinvolte. I Vigili del fuoco sono impegnati in tutta la provincia con nove squadre, nove autopompe e nove fuoristrada per un totale di quarantacinque unità.