Danni alle automobili con tanto spavento per gli occupanti

Weekend di incidenti stradali causati dai cinghiali sulla strada Statale Sinnica. Il primo venerdì verso le cinque del mattino nei pressi del bivio di Tursi, con un'auto coinvolta in un violento impatto che ha causato danni al veicolo. Il secondo incidente si è verificato nei pressi dell'uscita per la Statale Jonica in territorio di Policoro sabato notte poco prima delle tre.

Coinvolta un'automobile nell'impatto con un grosso cinghiale che improvvisamente ha attraversato l'asse stradale. In entrambi i casi c'è stato l'intervento della Polstrada, dei Carabinieri e del soccorso stradale della ditta Stigliano per la rimozione dei mezzi incidentati. Fortunatamente si sono avuti solo danni alle automobili, con tanto spavento per gli occupanti.

Cla Sol