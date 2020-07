La frana provocò numerosi crolli di immobili e ad una trentina di sgomberi per prevenzione

Il sindaco di Pomarico Francesco Mancini è stato rassicurato dal capo della protezione civile. “Il Governo sta per stanziare 8 milioni di euro per Pomarico”. Saranno eseguiti interventi secondo il modello Genova. “Nel primo Consiglio dei ministri utile sarà approvata l'ordinanza di Protezione civile sulla frana di Pomarico con lo stanziamento di 8 milioni di euro” dichiara il sindaco, in seguito all'ennesima interlocuzione con il capo nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli. In tempi storici recenti Pomarico risulta tra i comuni lucani che più ha subìto, sul proprio territorio, eventi franosi. La frana che si verificò il 29 gennaio del 2019 portò nel piccolo paese lucano, al crollo di numerosi immobili e ad una trentina di sgomberi.

“I tempi sono stati più o meno quelli giusti, se consideriamo che per i primi 6-7 mesi non si è potuto intervenire in quanto bisognava attendere che il fronte franoso si assestasse. Siamo stati fortunati a non avere vittime al momento dei crolli e non aveva senso rischiare appena dopo». Sul fronte della progettazione, il sindaco ha ricordato di aver predisposto “un progetto ampio e articolato. Poi, purtroppo, c'è stato il lockdown e ci siamo fermati per 2 mesi - sfruttati per investire ed ampliare il progetto riferisce - Abbiamo integrato il progetto e, quindi, non voglio sentir parlare di 2 mesi persi, ma di periodo sfruttato per investire – conclude il sindaco - La progettazione si compone di due fasi: quella direttamente gestita dalla Protezione Civile, e qui i fondi dovrebbero arrivare massimo entro 10 giorni, l'altra da altri enti. Con gli 8 milioni rimuoveremo le macerie e sistemeremo la zona liberata dai detriti, iniziando a lavorare sulla realizzazione della prima paratia su corso Vittorio Emanuele” seguirà “la realizzazione di un’altra paratia per regimentare le acque fino a valle”.

Silvia Silvestri