La missiva scritta a mano ed in stampatello a caratteri maiuscoli è stata subito denunciata

Il Sindaco del Comune Francesco Fiore ha sporto il 6.07.2020 denuncia alla Procura della Repubblica di Lagonegro a carico di ignoti per la grave minaccia contenuta in una missiva anonima pervenuta presso questo Ente Locale. La missiva scritta a mano ed in stampatello a caratteri maiuscoli riportava la seguente minaccia: “RIFERISCI A TUA MOGLIE CHE SE VA DAI CARABINIERI, NOI LE FACCIAMO PERDERE IL POSTO”. Francesco Fiore ha da sempre dedicato la sua vita all’interesse collettivo, alla cultura della legalità, nonché al bisogno di crescita del territorio ed in particolare dell’Ente Parco Nazionale del Pollino dove ricopre il ruolo di Vice-Presidente.

La busta contenente il messaggio minaccioso riportava, al suo esterno, sempre con la medesima scrittura a mano ed a caratteri maiuscoli, testualmente: “PER IL SINDACO FRANCESCO FIORE”. La lettura del contenuto della missiva ha fortemente scosso il nostro Sindaco perché direttamente riferita alla moglie, la quale, insieme ad altre 17 concittadine, ha realmente nei giorni scorsi sporto denuncia querela a carico di ignoti perché vittime del reato di diffamazione aggravata, legato alla pubblicazione di post denigratori su un account presente sulla community www.facebook.com.

Desta allarme sociale la vicenda che sta riguardando la città di San Severino Lucano, poiché dalle denigrazioni via web, si è passati a minacce gravi in danno del nostro Sindaco, nonché a successivi atti persecutori in danno di concittadine destinatarie di ulteriori missive anonime depositate sotto l’uscio delle porte delle loro abitazioni, nelle cassette postali e finanche sulla bacheca comunale. Il gruppo di maggioranza dell’amministrazione comunale di San Severino Lucano dichiara, pertanto, la solidarietà al Sindaco Francesco Fiore e confida nella individuazione dei responsabili delle minacce in suo danno.

Firmato

Il gruppo di maggioranza dell’Amministrazione Comune di San Severino Lucano