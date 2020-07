Send by email

Si trova adesso in isolamento domiciliare presso la propria abitazione

A Moliterno anche la signora 90enne assistita dalle due badanti di origini moldave risultate positive si è infettata con il coronavirus. La signora insieme ad altri parenti si era sottoposta al tampone dopo che nei giorni scorsi le due sue badanti sono risultate infettate al Covid-19. Il risultato purtroppo ha dato esito positivo per l'anziana donna, che adesso si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione insieme ad una delle due badanti.

L'altra signora invece si trova attualmente ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza, le sue condizioni sembrano al momento non preoccupare i medici che la stanno assistendo. Nel frattempo nella cittadina della Val d'Agri proseguono i controlli per risalire nei dettagli alla catena dei contatti, per evitare che possa ripetersi la situazione dei mesi precedenti che aveva costretto la regione a decretare zona rossa l'intero territorio di Moliterno.