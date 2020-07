Mancini: auspichiamo che si corregga con urgenza questo grave danno per il territorio materano

Nel decreto semplificazioni non è stato inserito il raddoppio della strada statale Matera - Ferrandina. Ora molti amministratori della zona, in particolare il sindaco di Pomarico, nonché consigliere provinciale, Francesco Mancini (per questo tratto si batte dal 2015), si chiedono perché nell’elenco delle opere strategiche nel decreto legge semplificazioni non rientra questo asse dichiarato più volte opera strategica e prioritaria?“Voglio ribadire sottolinea Francesco Mancini, sindaco di Pomarico - che con le nuove istituzioni delle aree Zes, nella zona Jesce, zona industriale di Matera, Val Basento, questa arteria stradale riveste ulteriore strategicità e priorità, e la sua cantierabilità dovrà essere agevolata e velocizzata dal decreto legge Semplificazione, nella fase di realizzazione e gestione di cantiere. Una infrastruttura che collegherà agevolmente anche siti turistici di interesse nazionale, gettando le basi per la creazione anche di infrastrutture culturali, per valorizzare il nostro patrimonio culturale generando innovazione e crescita intelligente, sostenibile, inclusiva”.

Ma il decreto legge semplificazione pare aver dimenticato. “Certo – continua Francesco Mancini – ricordo che nel 2016 è stata presentata istanza di attivazione delle procedure di Legge Obiettivo, poi sospese per consentire l’aggiornamento e l’integrazione del progetto, sui alcuni tratti ritenuti prioritari e strategici del progetto preliminare del 2008. Tanto per fare un esempio : il collegamento “Gioia del Colle (A14) - Matera”, primo tratto funzionale del collegamento Mediano "Murgia Pollino", necessario a migliorare l'accessibilità alla rete primaria (A14) ed al porto di Taranto;il “by-pass di Matera”, primo stralcio del secondo tratto funzionale "Matera-Ferrandina-Pisticci" necessaria per aumentare l'accessibilità alla città di Matera e migliorare le connessioni con la SS 99 "di Matera" e, quindi, con il nodo ferroviario, aeroportuale e portuale di Bari, individuato con il Codice PZ139, ed è il tratto che interessa il territorio materano.

Voglio precisare che il “by-pass di Matera si estende a partire dalla intersezione con la S.S. 99 fino all’innesto sulla S.S. 7 “Appia” in corrispondenza dello svincolo di Metaponto esistente ed include il “by-pass di Matera” che rappresenta la tangenziale esterna all'abitato. Tutto il tratto interessato è stato finanziato con un importo di 67 milioni di euro attraverso il FSC 2014-2020 per un totale di 69,5 milioni di euro. Un progetto che doveva essere chiuso a marzo 2020 con l’appaltabilità nel 2022” Insomma per il sindaco di Pomarico e consigliere provinciale Francesco Mancini, il raddoppio della statale Matera Ferrandina è una priorità nazionale. “Auspichiamo che si corregga – conclude Francesco Mancini - con urgenza questo grave danno per il territorio materano, e che l’opera sia inserita nel decreto Italia Veloce che affianca il decreto legge Semplificazioni, al più presto”.

Oreste Roberto Lanza