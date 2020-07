Il sindaco Mascia: “La sostituzione di un semaforo non è una cosa semplice”

Sulla questione semaforo in via lido a Policoro, il sindaco Enrico Mascia risponde in maniera netta e chiara: “Entro il 20 luglio sarà operativo il semaforo”. Da giorni residenti e automobilisti lamentano la pericolosità del tratto stradale a causa di mezzi che attraversano il quadrivio a velocità molte volte non consentite dal codice della strada. Probabili incidenti che potrebbero essere evitati se venisse reso operativo il semaforo inesistente da molto tempo. “La sostituzione di un semaforo – continua Enrico Mascia, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – non è una cosa semplice.

Nell’attesa come amministrazione comunale avevamo immaginato di utilizzare quei semafori temporanei da cantiere, ritenuti, poi, non idonei per disciplinare il quadrivio evitando una spesa inutile”. Nel frattempo l’amministrazione ha perfezionato la segnaletica orizzontale con dissuasori ottici. Nei prossimi giorni, Enel dovrebbe attivare la centralina nuova e ripristinare il semaforo. “Secondo quanto comunicatomi dai tecnici - conclude Enrico Mascia - confermo l’operatività del semaforo dal prossimo 20 luglio.

Tutto dipende dalla tempistica di Enel, il comune ha fatto quanto era nella sua competenza avviando tutte le procedure con dovuta rapidità completando la segnaletica orizzontale. In ogni caso vale la pena ribadire che in quel tratto la guida va improntata alla normale prudenza in presenza di una segnaletica che invita ad una velocità di 50 chilometri orari e poi a 10 perché trattasi di incrocio pericoloso”. Insomma la questione che nelle ultime settimane è al centro di diversi commenti e dibattiti sui social sembra che stia per giungere al termine.

Oreste Roberto Lanza