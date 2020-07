Il conducente ha perso il controllo dell'auto che è andata a finire contro il guardrail

Incidente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Statale Sinnica nei pressi del distributore di carburanti in territorio di Tursi. Ad essere coinvolta una Nissan Qashqai con a bordo dei ragazzi originari del materano che è finita fuori strada.

Le cause molto probabilmente sono riconducibili ad una distrazione alla guida, con il conducente che ha perso il controllo dell'auto che ha provocato un rocambolesco impatto con il guardrail e il conseguente danneggiamento della carrozzeria. Fortunatamente per gli occupanti del mezzo nessun danno ma soltanto un grande spavento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. I mezzi della ditta Stigliano hanno recuperato il mezzo incidentato. Il traffico non ha subito rallentamenti.

Claudio Sole