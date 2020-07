Le verifiche riguardano il rispetto della normativa anti Covid insieme alla legislazione in materia di lavoro

Non si fermano i controlli negli esercizi pubblici svolti dal personale di stanza a Matera dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera coordinato dal dirigente Michele Lorusso in un'attività congiunta con alcune unità del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Lo scorso fine settimana. “Le verifiche hanno riguardato tanto il rispetto della normativa anti Covid e dunque del protocollo condiviso di sicurezza, quanto quello della legislazione in materia di lavoro - recita una nota dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - la presenza degli ispettori del lavoro sul territorio,

conformemente alla loro mission istituzionale, si rivela ancora più importante in questo momento particolarmente delicato per il Paese, sia al fine di tutelare i lavoratori occupati che nell'ottica di una utile attività informativa della parte datoriale, finalizzata alla prevenzione e promozione della legalità”. Le misure di controllo se ben coordinate, in questo momento storico delicato, non vanno solo a rinforzare il quadro della legalità ma permettono di garantire anche ai consumatori delle scelte sicure ed una maggiore garanzia in merito alle prescrizioni imposte a tutti gli esercenti in una fase erroneamente chiamata ‘post Covid’, ma piuttosto di transizione.

Silvia Silvestri