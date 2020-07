Coinvolte un'Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda 4x4, feriti i due conducenti

Incidente stradale ieri sera sulla strada Statale 106 jonica, nel tratto compreso tra Rocca Imperiale e Nova Siri, sulla carreggiata direzione Taranto. Ad essere coinvolte due auto, un'Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda 4x4, che molto probabilmente si sarebbero tamponate tra di loro in fase di sorpasso. Alla guida due residenti di Rocca Imperiale. Sul posto personale sanitario del 118 arrivato da Trebisacce e da Policoro, per medicare i due occupanti dei mezzi, per uno poi si è reso necessario il trasporto al vicino Pronto Soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II°" di Policoro.

Per stabilire le cause dell’incidente ed effettuare i rilievi come da prassi, è intervenuta la Polizia stradale con due pattuglie arrivate dalla Calabria e dalla Basilicata. A lavoro anche il personale dell'Anas per il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale e la ditta Stigliano con i mezzi di soccorso per il recupero delle auto incidentate. Il traffico ha subito dei rallentamenti per qualche ora.