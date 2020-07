La decisione da parte del presidente Caiata è stata presa "con la morte nel cuore"

"Con la morte nel cuore", Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio formazione che milita nel campionato di Lega Pro girone C, ha simbolicamente consegnato la squadra nelle mani del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), e successivamente al sindaco della città capoluogo Mario Guarente (Lega). Lo ha annunciato lo stesso Caiata (deputato di Fratelli d'Italia), affiancato dai vicepresidenti Antonio Iovino e Maurizio Fontana, in una conferenza stampa che si è tenuta allo stadio Viviani.

«Anche a causa dell’emergenza coronavirus, noi - ha spiegato Caiata - non siamo nelle condizioni economiche di partecipare al prossimo campionato di serie C. Avevamo chiesto risposte alla comunità e alle istituzioni, ad esempio per le strutture, ma non ne abbiamo ricevute. Noi - ha concluso - consegniamo alle istituzioni una società senza debiti».

Da parte sua il presidente Bardi ha ricordato quanto già fatto per le società calcistiche dalla Regione e in particolare per il Potenza Calcio che avrà la possibilità di accedere al contributo regionale. Il presidente Bardi insieme agli assessori ha mostrato vicinanza alla dirigenza, ai tifosi e alla città ed ha invitato il presidente Caiata a esperire tutte le possibilità. Da parte della Regione, nelle forme e nei modi di legge, ci sarà tutto il sostegno possibile a quanti sono impegnati negli sport professionistici e portano in alto i colori della Basilicata. Ricordiamo che tre giorni fa, pareggiando 0-0 in casa della Reggiana, il Potenza è stato eliminato nei quarti di finale dei play off per la promozione in serie B.