Già noto alla polizia per aver commesso reati dello stesso genere con modalità seriale

E' stato arrestato a Matera un uomo di 31 anni nella flagranza di reato di tentata violenza sessuale aggravata. Gli agenti della Squadra Volanti sono arrivati in via Ridola dopo la richiesta d’intervento pervenuta al 113 da parte di una donna che riferiva di essere stata molestata con finalità sessuali da un uomo. Sul posto, hanno trovato la ragazza in stato di shock ed agitazione in quanto, quest’ultima,è stata dapprima avvicinata da un individuo che le ha rivolto pesanti avances sessuali e poi condotta forzatamente in un vicoletto dove l’uomo ha cercato di abusare di lei, nonostante il suo fermo rifiuto ad assecondarlo fin dall’inizio.

La ragazza solo grazie a una pronta reazione, è riuscita a divincolarsi ed a scappare per rifugiarsi di corsa in un ristorante vicino fortunatamente aperto. Dopo essere stata messa a suo agio dagli agenti, la vittima ha fornito una dettagliata descrizione del soggetto grazie alla quale la polizia ha potuto rintracciarlo poco dopo nei pressi di Piazza Duomo. Alla vista degli uomini in divisa l’uomo ha ammesso la sua colpevolezza seppur affermando di “aver solo tentato un rapporto sessuale con una donna”. Il soggetto fermato è stato condotto immediatamente in Questura, dove incrociando lo sguardo della giovane ragazza, chiaramente spaventata, ha peggiorato la sua condizione rivolgendole un gesto di compiaciuto ammiccamento strizzandole un occhio. Alla luce delle evidenze probatorie acquisite, riconosciuto con certezza dalla giovane vittima, considerati i trascorsi di polizia a suo carico e che nei giorni precedenti aveva compiuto gesti simili ai danni di altre donne, l’individuo è stato arrestato nella flagranza di reato di tentata violenza sessuale aggravata e ristretto in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, presso una comunità, mentre dalla Polizia di Stato è stato attivato il protocollo a sostegno delle vittime di violenza.

Silvia Silvestri