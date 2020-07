Il Vice Sindaco Vitale: ottimo risultato frutto di un impegno corale

Completata la strada comunale Sammarella nel comune di Teana, centro in provincia di Potenza.I lavori,iniziati circa un anno fa, il 30 settembre 2019, ultimati lo scorso 23 giugno, consentono di ripristinare un’arteria strategica per il territorio teanese, importante collegamento con la Serrapotina e la Sinnica. Da oltre dieci anni, la strada risultava impercorribile e in alcuni tratti pericolosa per via di ben quattro frane e diversi smottamenti che non permettevano un transito agevole dei veicoli. Il progetto di ripristino e manutenzione, realizzato dal comune di Teana, nell’agosto 2018 è stato finanziato dalla regione Basilicata, dipartimento politiche agricole e forestali, con un importo complessivo di oltre 178 mila euro,destinati, anche, per la messa in atto di opere moderne di contenimento con segnaletica e l'asfaltatura di ogni strada secondaria di intersezione con la stessa, per agevolare l'accesso nei terreni privati dei cittadini teanesi.

L’intervento, realizzato dall’impresa Euroedil Costruzioni di Lagonegro, consentirà di migliorare il normale svolgimento delle attività economiche delle aziende agricole presenti sul tracciato stradale, riducendo al massimo i tempi di percorrenza. Soddisfazione per il risultato ottenuto da parte dell’amministrazione comunale per aver riattivato e messo in sicurezza oltre 5 chilometri di strada su cui si innestano all’incirca 10 strade comunali.“Un ottimo risultato – sottolinea Angela Vitale, Vice sindaco di Teana, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione – frutto di impegno corale dell’amministrazione, del progettista e direttore dei lavori, ingegnere Martinese Francesco, che riporta alla normale funzione, un’arteria importante non solo dal punto di vista economico ma anche turistico, migliorando la percorribilità per i turisti che vorranno venire a visitare il nostro territorio”.

Oreste Roberto Lanza