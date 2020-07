Si sarebbe "offerto" in aiuto di un cittadino del posto per dei lavori in cambio di soldi

Con l'accusa di concussione, è stato arrestato il Comandante dei Carabinieri Forestali di Noepoli. L'uomo si sarebbe "offerto" in aiuto di un cittadino di 74 anni del posto per effettuare dei lavori nella sua proprietà rurale, cercando di persuadere il pensionato con la scusa di concessioni e permessi vari per la realizzazione dei lavori di riparazione di un muro danneggiato tempo fa da un movimento franoso, a seguito di una congrua ricompensa economica.

A questo punto l'uomo si sarebbe rivolto ai Carabinieri raccontando quando accaduto. Il Comandante è stato arrestato in flagranza di reato dai colleghi dell’Arma del Comando Compagnia di Senise che, dopo un accurato lavoro di indagini e appostamenti, hanno arrestato il militare proprio nel momento in cui riceveva il denaro dall'anziano signore. Condotto in carcere, nelle prossime ore dovrebbe essere ascoltato per la convalida del fermo. Sulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro.