Il ragazzo alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire ma è stato arrestato

Aveva in tasca sei grammi e mezzo di eroina pura ed è stato fermato ed arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo di Senise. Era appena sceso da un pullman proveniente da Taranto. Il giovane, un 21enne del posto, alla vista degli agenti ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato e perquisito.

La droga divisa in dosi pronta per lo spaccio è stata sequestrata dai militari. Posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del fermo dove è stato disposto l'obbligo di firma.