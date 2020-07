Send by email

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in alcuni involucri di cellophane

In manette è finito un cittadino extracomunitario che a bordo di un pullman, proveniente dalla Puglia stava rientrando in Calabria con un grosso quantitativo di droga del tipo hashish rinvenuta all'interno di una valigia. Il blitz della Guardia di Finanza, scattato grazie ad una segnalazione e successivi appostamenti, è avvenuto a Policoro ad una fermata degli autobus. La sostanza stupefacente era confezionata in alcuni involucri di cellophane e ben nascosti insieme agli indumenti nel trolley che era stipato nel vano bagagli del mezzo.

L’uomo che alla vista dei militari è apparso visibilmente agitato, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio, svolta nei principali punti di aggregazione della cittadina jonica, finalizzata a tenere alto il livello di attenzione sulla diffusione e sul consumo di droghe soprattutto tra i più giovani.

Cla Sol