A comunicare con lui anche una psicologa e la vice sindaca di Teana

Si è risolta positivamente a Teana la vicenda di un 40enne del posto che era barricato in casa da diverse ore in evidente stato confusionale. L'uomo convinto da alcuni suoi conoscenti è uscito volontariamente di casa poco dopo le ore 18.00 ed è stato prima tranquillizzato poi successivamente trasportato con l'ambulanza in ospedale. La vicenda era iniziata nella tarda mattinata di oggi verso mezzogiorno con l'uomo che aveva chiesto di parlare con alcuni amici, comunicando attraverso una finestra. Non sono ancora chiare le sue intenzioni di questo gesto. A comunicare con lui anche una psicologa, e la vice sindaca di Teana oltre che alcuni suoi conoscenti per evitare qualche gesto estremo.

Da alcune notizie giunte alla nostra redazione, pare che l'uomo vive da solo in casa, con i genitori che abitano al piano superiore ed è rientrato dalla Germania un pò di tempo fa. Per diverse ore si è cercato di negoziare per salvaguardare la sua incolumità. L'uomo barricato in casa, pare abbia minacciato anche di gettarsi dalla finestra. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Lauria, i Carabinieri della Compagnia di Senise e i sanitari del 118.

Claudio Sole