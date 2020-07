Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi restano due

La task force regionale comunica che nei giorni 18 e 19 luglio sono stati processati 251 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19, nell'ambito dei quali è stata confermata la positività di 3 di cittadini stranieri attualmente in isolamento domiciliare in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi restano 2 e si trovano entrambi in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale 'San Carlo' di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d'Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all'Ospedale 'San Carlo', 3 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.271 tamponi, di cui 43.844 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani, 21 luglio, alle ore 12,00.