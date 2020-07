All'origine vi sono state questioni familiari fra due di loro

Cinque uomini sono stati denunciati dalla Polizia in stato di libertà alla magistratura per rissa, a Matera. La zuffa è avvenuta in una zona centrale della città ed è stata ripresa in un video della durata di circa 30 minuti, diventato "virale" sui social (ma poi rimosso poco dopo proprio dalla Polizia).

I cinque si sono colpiti con calci, schiaffi e pugni: vi è stato chi è stato picchiato anche quando era a terra, senza possibilità di difendersi. Nessuno ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e solo alcuni si sono fatti medicare per "volti tumefatti e ferite sanguinanti".