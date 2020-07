L’esito gli è stato comunicato dall'azienda sanitaria quando aveva già raggiunto i suoi familiari in Basilicata

Un uomo di origini lucane che risiede in Emilia Romagna, da dove è rientrato per andare a fare visita ai familiari in una frazione di Avigliano, è risultato positivo al coronavirus.

Qualche giorno prima di scendere in Basilicata, è stato sottoposto al tampone nella sua cittadina di residenza, però l’esito gli è stato comunicato dalla segreteria dell'azienda sanitaria, quando aveva già raggiunto i suoi familiari in terra lucana. Adesso si sta lavorando per ricostruire la catena dei contatti e per far sottoporre a tampone tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui.