L'appartamento è stato completamente interessato dalle fiamme e dichiarato inagibile

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 9:00 circa di questa mattina sono intervenuti a Tito per un incendio all'interno di un appartamento. Il personale giunto sul posto ha provveduto a spegnere immediatamente le fiamme sviluppatesi al primo piano dell'edificio dove l'appartamento è stato completamente interessato dalle fiamme e dichiarato inagibile.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e con nove unità. Terminate le operazioni di spegnimento si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area ed alla verifica strutturale dell'edificio. Sono in corso degli accertamenti tecnici per stabilire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri della locale stazione e Polizia locale. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.