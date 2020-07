Si tratta di un cittadino extracomunitario che vive fuori dal centro abitato

Anche a Colobraro in provincia di Matera viene segnalato un caso di Coronavirus. Lo annunciato attraverso un post su Facebook il Sindaco Andrea Bernardo: "Vi comunico che un cittadino extracomunitario, domiciliato in agro di Colobraro, ma fuori dal Centro Abitato, è stato riscontrato positivo al COVID-19. L'interessato ed il suo nucleo familiare sono giunti dall'estero nei giorni scorsi e subito sottoposti a tampone ed hanno rispettato scrupolosamente la quarantena, per cui non consta abbiano avuto alcun contatto con cittadini di Colobraro.