L'incidente è avvenuto nei pressi di una curva in contrada Giardini

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Tursi, due centauri di origini pugliesi, che viaggiavano in sella alla loro motocicletta, sono finiti fuori strada precipitando lungo una scarpata. L'incidente è avvenuto nei pressi di una curva in contrada Giardini. Con la caduta, che fortunatamente è stata attutita dalle protezioni che indossavano, i due hanno riportato contusioni e fratture varie.

Il personale medico del 118 arrivato in soccorso ha medicato e immobilizzato i due feriti, poi successivamente per maggiore sicurezza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che atterrato sul posto è ripartito poco dopo. I due feriti sono stati trasferiti in due ambulanze presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II°" di Policoro. I Carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi di Nova Siri, sono intervenuti per veicolare il traffico e per stabilire la reale dinamica dell'incidente. A lavoro i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo all'interno dei cespugli.

Claudio Sole