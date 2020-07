Dopo una consulenza cardiologica con eco-cardio è stato trasferito a Potenza

Arriva in ospedale con un principio di infarto e viene salvato dal personale medico presente nell’ambulatorio di cardiologia dell'ospedale di Chiaromonte. La storia che si è conclusa positivamente ha visto coinvolto un paziente di circa settant'anni residente nel comune di Chiaromonte. Nello specifico l'uomo arrivato in Pronto Soccorso è stato subito affidato alle cure del cardiologo presente al momento in struttura per una consulenza cardiologica con eco-cardio, dove gli è stato riscontrato un problema al torace.

In pochissimo tempo è scattato un meccanismo che è funzionato in modo celere e perfetto, grazie al trasferimento del paziente all'ospedale "San Carlo" di Potenza con l’elisoccorso atterrato in pochi minuti. Da pochi giorni nella struttura della valle del Sinni è attivo l’ambulatorio di cardiologia tre volte a settimana, anzichè una sola volta come in precedenza. Ricordiamo inoltre che l'ospedale è diventato anche un presidio Covid, per garantire un continuo monitoraggio nell’intera area del Parco Nazionale del Pollino.