Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il corpo dell'uomo era riverso nel bagno

I Vigili del fuoco di Potenza, nella serata di oggi intorno alle 19.00, sono intervenuti in via F. Baracca a Potenza per soccorrere una persona all’interno di un’abitazione.

Attivati dal 113 gli uomini dei VVFF hanno aperto l'appartamento entrando dalla finestra, che hanno raggiunto grazie a un mezzo di sollevamento, e hanno rinvenuto il corpo di un uomo all'interno del bagno deceduto da diversi giorni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa un fuoristrada ed una autoscala per un totale di sei unità. Sul posto Polizia di Stato e 118.