In zona lido una gara tra un’Audi A1 e una Lancia Y

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Policoro, al termine degli accertamenti del caso, hanno deferito in stato di libertà, alle competenti Autorità Giudiziarie, un 21enne del posto ed un 16enne, di origini bulgare ma residente da tempo a Policoro, per aver gareggiato in velocità con auto. In particolare, i militari dell’Arma, intervenuti lo scorso 6 luglio in zona lido per un’Audi A1 uscita di strada ma senza nessuno a bordo, hanno appurato che il conducente del veicolo, identificato nel 16enne, aveva perso il controllo dell’auto durante una gara con una Lancia Y condotta dal 21enne,

andando ad impattare dapprima contro i pali della cartellonistica stradale, successivamente contro alcuni contenitori per i rifiuti e terminando infine la corsa all’interno di un campo. Il minore si era poi allontanato dal posto abbandonando l’auto, risultata intestata ad un congiunto di uno dei tre occupanti del veicolo che si trovavano con lui. Il 16enne è stato altresì contravvenzionato per guida senza patente perché mai conseguita.