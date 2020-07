Ribaltata l'auto della donna deceduta in seguito alle ferite riportate

Una donna alla guida di una Fiat Panda ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Marconia di Pisticci. L'impatto avvenuto su viale Ontario ha visto coinvolta un'altra Fiat Panda, uscita da una strada laterale, che per cause in fase di accertamento, avrebbe provocato il ribaltamento dell'auto con

alla guida la donna che sarebbe morta schiacciata dalla lamiere dell'utilitaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, la Polizia di Stato di Pisticci, i sanitari del 118 con l'ambulanza con il supporto dell'elisoccorso e i Vigili del Fuoco.