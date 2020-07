E' rientrato in Italia qualche giorno fa ed è asintomatico

Un caso di coronavirus a Montalbano Jonico, lo rende noto attraverso un messaggio sulla piattaforma Facebook il primo cittadino Piero Marrese. Si tratta di una persona di nazionalità straniera, che si trova adesso in isolamento domiciliare. E' rientrato in Italia qualche giorno fa ed è asintomatico. Appena fatta la comunicazione del suo arrivo nella cittadina materana è stato sottoposto al tampone che purtroppo ha dato esito positivo.

Al momento non vi sono rischi per la comunità, che ovviamente deve rispettare sempre le dovute precauzioni come da prassi, evitando assembramenti, igienizzare spesso le mani e cosa importante usare sempre la mascherina nei luoghi pubblici. Come amministrazione comunale sono partiti subito i dovuti supporti al paziente e alla sua famiglia in collaborazione con i tecnici dell'Ufficio Igiene della Asm.