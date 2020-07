Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Intende favorire iniziative con risorse finanziate dalla Regione Basilicata

Il Prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, in una nota, ha rivolto un appello rivolto a "tutte le realtà economiche e associative operanti nel territorio, affinché attivino progetti di accoglienza per lavoratori stranieri da impiegare nei campi del Metapontino in agricoltura".

L'invito, emerso al termine di un incontro con i rappresentanti della Regione, dei Comuni e del terzo settore, "intende favorire iniziative con risorse finanziate dalla Regione Basilicata". Gli operatori economici e le realtà del terzo settore, ha ricordato il Prefetto, "possono ancora inviare fino al 30 luglio prossimo le proprie candidature per l'avviso pubblico regionale, secondo le modalità indicate sulla sezione 'Avvisi e bandi' del sito istituzionale della Regione Basilicata".