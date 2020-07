Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Otto morti ed una collina completamente ingoiata insieme alle abitazioni

Sono passati 34 anni da quel tragico 26 luglio del 1986 che spezzò la vita a otto persone nella paurosa frana di collina Timpone a Senise. Un quartiere completamente distrutto, a monte dell’abitato della cittadina senisese. Erano le ore 4,00 circa quando si sentì un forte boato, con la terra che cominciò a tremare ingoiando alcune abitazioni, e altre iniziarono a crollare sotto la spinta terribile della terra che si sgretolava su se stessa.

Il bilancio tragico: 8 morti, tra cui 4 bambini e la storia di Giovanni e Francesco, i due fratellini salvi per miracolo perchè protetti dal corpo dei loro genitori, Rocco Gallo e sua moglie Rita uccisi che rimasero uccisi dalle macerie. Una tragedia annunciata, titolò Paese Sera in prima pagina. Responsabilitá mai fino in fondo accertate con la necessaria determinazione e il coraggio che un evento del genere impone. Chi passa sotto quella collina oggi, vede sulla sommità una Madonnina.