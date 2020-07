La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate

Un pauroso incidente stradale si è verificato ieri sera nei pressi di Abriola e che ha coinvolta una donna. I Vigili del fuoco di Potenza, intorno alle ore 22.10 circa, sono stati allertati per un sinistro e sono intervenuti sulla Strada Provinciale Abriola - Sellata. Attivati dai sanitari del 118, i VVFF sono arrivati sul posto ed hanno trovato un'automobile rivolta su di un fianco con all'intero una donna rimasta incastrata.

Per estrarla hanno dovuto rimuovere il parabrezza dal veicolo incidentato con delle manovre non semplici per evitare ulteriori danni alla donna rimasta ferita, che una volta estratta è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa un fuoristrada per un totale di cinque unità. La strada è stata temporaneamente chiusa per i tempi strettamente necessari per le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per veicolare il traffico e risalire alle reali dinamiche dell'incidente.