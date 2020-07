Send by email

Per evitare ulteriori danni necessario l'intervento aereo con un Canadair ed un elicottero

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna alle ore 10.30 circa, sono intervenuti a Maratea per un incendio all'interno di un bosco, nei pressi del Pianeta Maratea. I VVGFF si sono trovati di fronte un vasto incendio che minacciava alcune abitazioni e la zona boschiva in località Brefaro. A causa anche del vento presente sulla zona oltre all'intervento di diverse squadre terrestri è stato necessario l'intervento aereo con un Canadair ed un elicottero.

Per permettere il rifornimento dei mezzi aerei è stata necessaria la collaborazione da parte della Capitaneria di Porto per creare un corridoio dedicato alle operazioni carico. I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe quattro fuoristrada ed una autobotte per un totale di diciotto unità. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Locale, alcuni volontari e la Protezione Civile.