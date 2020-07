A causa anche del covid i lavori si sono prolungati creando disagi per gli automobilisti

Ancora disagi stradali sulla direttrice Potenza Bari. I tratti interessati sono quelli presenti nel territorio di Tolve, comune in provincia di Potenza tra la strada di collegamento S.P. n. 123 e la S.S. n. 407 Basentana, con la Statale 96 Bis. I lavori erano iniziati nell’agosto del 2019 per finire nella primavera 2020. A causa anche del covid, i lavori si sono prolungati acuendo, di molto, i disagi per gli automobilisti costretti ad allungare il tragitto di ben oltre quattro chilometri in più. Per una spesa prevista, con finanziamento regionale, di oltre tre milioni e settecento cinquanta mila euro. I tratti stradali di “Tre ponti Pozzillo” e Tre ponti Pazzano”, che garantiscono i collegamenti da Potenza verso Bari e diversi comuni dell’alto Bradano, al momento restano chiusi.

Le risorse messe in campo della regione Basilicata servono, per il tratto interessato, ad eliminare le frane esistenti, migliorare il manto stradale, migliorare l’illuminazione e soprattutto, installare nuove barriere di sicurezza. L’ordinanza dirigenziale del comune di Tolve, la numero 41 dell’11 luglio 2020, non indica un termine finale dei lavori : “il divieto di transito durerà fino alle cessate esigenze di cantiere”. Termine che la dirigenza del comune di Tolve resta non determinata. La ditta incaricata, Co.GE.CI.S SRL di Matera, ipotizza la data del 15 agosto prossimo per la fine del lavori. Al momento restano da completare la segnaletica stradale orizzontale e verticale e parte del manto stradale.

Oreste Roberto Lanza