Sono stati impegnati anche due elicotteri ed un canadair

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna alle ore 13.00 circa, sono intervenuti in contrada San Cataldo nel comune di Bella per un incendio che ha interessato un bosco con delle sterpaglie. I Vigili del fuoco, arrivati sul posto con il personale dei distaccamenti di Pescopagano, Melfi e con il supporto della sede centrale, si sono trovati davanti ad un vasto incendio.

Il Dos anch'egli presente, ha subito attivato l'intervento aereo, ad operare due elicotteri ed un canadair. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, tre fuoristrada ed un'autobotte per un totale di quattordici unità. L'incendio è ancora attivo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della locale stazione, la Polizia Locale e diversi Volontari.