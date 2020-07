Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Tra mercoledì e sabato clou del caldo, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi

“L’ondata di calore su tutta Italia, durerà qualche giorno colpendo soprattutto il centro sud ma anche al nord si registreranno temperature piuttosto elevate con marcata sensazione afosa”. A confermarlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com che spiegano: “Un campo anticiclonico di matrice nordafricana ha preso possesso del Mediterraneo, estendendo la propria influenza verso l’Europa centrale. Tra mercoledì e sabato clou del caldo, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi”.

“L’afflusso di aria calda, proveniente da Marocco e Algeria, favorirà un generale incremento delle temperature, un po’ a tutte le quote. I valori massimi tenderanno facilmente a salire fino a 35-37 gradi su molte località di pianura da Nord a Sud, fino a sfiorare la soglia dei 40 sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, nel materano e sul Tavoliere delle Puglie, a Cosenza, e zone della Campania. Qualche grado in meno lungo le coste, grazie alle brezze, ma in serata e nelle ore notturne l’afa si farà decisamente sentire”.