Obiettivo: recupero e il mantenimento delle capacità residue della persona con disabilità

L’Università della Basilicata e il Comitato italiano paralimpico (Cip) hanno firmato un protocollo d’intesa per orientare e avviare l’attività sportiva degli studenti con disabilità, favorire iniziative, sostenere programmi e progetti condivisi sia a livello regionale che provinciale, attraverso una rete di collaborazioni territoriali per la promozione sportiva specifica e adeguata, e sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione dall’Università. Il protocollo è stato firmato oggi a Potenza, nella sala degli Atti accademici dell’Ateneo, nel corso di un incontro a cui ha partecipato la Rettrice, Aurelia Sole, la Prorettrice per la Disabilità, Paola D'Antonio, il delegato della Rettrice allo Sport, Marco Vona, il Direttore Generale dell'Unibas, Giuseppe Romaniello, il Presidente del CIP Basilicata Michele Saracino, la Segretaria del CIP Basilicata Anna Battista, e il Delegato regionale FINP Basilicata, Mario Giugliano.

Uno degli obiettivi dell’accordo è di promuovere e sviluppare iniziative e progetti per “perseguire - è scritto nel documento - uno stato di salute incentrato sul modello bio-psico-sociale dell’Icf (International Classification of Functioning, Disability and Health - Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) raccomandato dall’Oms, favorendo il massimo recupero e il mantenimento delle capacità residue della persona con disabilità”. E’ previsto poi “l'avviamento e perfezionamento allo sport attraverso l’uso gratuito di spazi all’interno dell’Università, compresi quelli da adibire a sportello informativo, che devono essere agevolmente accessibili alle persone con disabilità e la cui disponibilità sarà fornita dall’Ateneo ogni qualvolta verrà richiesta dal Cip e rilasciata compatibilmente con le disponibilità e svolgimento delle attività di studio e formative dell’Ateneo”.

Il protocollo, hanno spiegato i rappresentanti dell’Ateneo lucano, rappresenta “un ulteriore impegno dell’Unibas nella formazione degli studenti con orientamento all’attività sportiva delle persone con disabilità che afferiscono all’ateneo. È un impegno anche di terza missione dell’ateneo nel favorire iniziative e sostenere programmi e progetti condivisi, sia a livello regionale che provinciale, attraverso una rete di collaborazioni territoriali per la promozione sportiva specifica e adeguata alle capacità di ciascun studente”. Per il Cip, “da sempre l’Unibas ha dimostrato grande attenzione ai propri studenti con disabilità, stimolando scambi e sinergie con lo scopo di migliorare la qualificazione del diritto allo studio per gli studenti con disabilità. Il Cip, che il suo compito istituzionale è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone con disabilità dando impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva paralimpica sul territorio nazionale”.