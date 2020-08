Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Sono andati in fumo circa sette ettari tra pineta e sterpaglie

I Vigili del fuoco di Potenza, ieri pomeriggio sono intervenuti a Melfi per un vasto incendio all'interno di una pineta. Arrivati sul posto nei pressi della SS 665, si sono trovati di fronte all'area interessata dalle fiamme, con numerose difficoltà essendo impraticabile, rendendo ulteriormente difficile le operazioni di spegnimento. Oltre a diverse squadre terrestri è stato necessario l'intervento aereo con un elicottero ed un canadair.



Ci sono voluti circa dieci lanci con l'elicottero e sette lanci con il canadair per limitare i danni, purtoppo sono andati in fumo circa sette ettari tra pineta e sterpaglie. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, due fuoristrada ed un'autobotte per un totale di otto unità. L'intervento si è concluso dopo circa cinque ore di lavoro nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Sul posto a supporto delle operazioni sono intervenuti anche la Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali e volontari.