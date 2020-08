Una giovane donna trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale "San Carlo" di Potenza

Un grave incidente stradale è accaduto sulla Provinciale 3 Matera-Metaponto al km 12,500 nel primo pomeriggio di oggi. Ad essere coinvolte sono state due autovetture ed un furgone, con a bordo tre famiglie, una di Matera, una di Gravina in Puglia e una di Montescaglioso. Il sinistro stradale ha provocato una decina di feriti, tra cui una giovane donna trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale "San Carlo" di Potenza, per aver subito maggiori danni in seguito all’impatto.

La dinamica dell’incidente è ancora a vaglio degli uomini della Polizia stradale che è intervenuta immediatamente per i rilievi del caso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, i sanitari del 118 con un’ambulanza e successivamente anche con il supporto dell’elisoccorso, vista la gravita della situazione. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. A lavoro anche il personale dell'Anas per il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale.

