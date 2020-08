Send by email

Un pauroso incidente si è verificato sulla strada provinciale Pisticci San Basilio in territorio di Marconia, con una Fiat Punto che ha tamponato un mezzo agricolo, per la precisione un trattore gommato, che si stava recando a lavoro nei campi e viaggiava a lato della carreggiata. Nello scontro ad avere la peggio è stato il conducente del trattore che nel violento urto è stato sbalzato dal sedile.

I sanitari del 118, l'hanno prima medicato e stabilizzato, successivamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, il personale dell'Anas per il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale e i mezzi del soccorso stradale della ditta Stigliano per il recupero dei veicoli incidentati.