Nella sua stanza sono stati trovati 72 grammi di marijuana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, di origini nigeriane, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di 72 grammi di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, i militari, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati al contrasto di tale tipologia di reato, con l’ausilio di un’unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ) e personale della Stazione Carabinieri di Picerno (PZ), hanno effettuato una perquisizione locale in un centro di accoglienza del capoluogo lucano.

L’operazione di servizio è stata condotta in osservanza delle prescrizioni imposte dagli organi di governo nazionale e locale, per cui i Carabinieri hanno agito indossando le mascherine e quanto necessario a contenere il fenomeno epidemico “Coronavirus”. Nel corso delle ricerche, con l’efficace aiuto del cane “Shark”, che ha consentito di definire in tempi la perquisizione, all’interno della stanza occupata dal giovane, gli operanti hanno rinvenuto un vero e proprio bazar per la vendita al dettaglio della droga.

Difatti, sono stati trovati, in una busta in plastica, 19 involucri in cellophane, contenenti complessivamente 72 grammi di “marijuana”, sequestrati. Al termine degli accertamenti i Carabinieri hanno arrestato il soggetto, sottoponendolo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in regime di arresti domiciliari. Il risultato conseguito è da annoverare tra le serrate attività d’istituto destinate ad assicurare un efficace controllo del territorio, per la tutela dei cittadini, azione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo attraverso i presidi territoriali dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione.