Un violento nubifragio si è abbattuto oggi poco dopo le ore 13.00 su Potenza. Le strade del capoluogo si sono allagate con fiumi d'acqua che hanno mandato in tilt il traffico. Difficoltà si sono registrate in via del Gallitello e via dell'Unicef ed anche a Bucaletto con diversi alberi abbattuti dalla furia del vento.

Decine sono state le segnalazioni ai Vigili del fuoco che sono intervenuti con più squadre per allagamenti di locali e scantinati. Delle auto in viale del Gallitello insieme ad alcuni autobus sono rimaste bloccate per strada da fiumi d'acqua che hanno invaso anche alcuni locali a piano terra. Al momento non si registrano danni alle persone.