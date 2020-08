Oltre al maltempo interventi anche a causa di numerosi incendi

Nel potentino, a causa del nubifragio sviluppatosi intorno alle ore 13:00, i Vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi. In particolare sono stati svuotati vari locali con l'ausilio di motopompe, tratte in salvo persone rimaste intrappolate nelle proprie autovetture a causa dell'acqua alta e negli ascensori bloccati. Sono ancora una trentina gli interventi in coda da espletare per allagamenti, alberi pericolanti e verifiche di stabilità.

I Vigili del fuoco di Potenza e del distaccamento di Melfi in data odierna sono stati impegnati tra fuoco ed acqua. Nel melfese, dalle ore 11:45 circa, con cinque incendi di sterpaglie e zona boschiva. Per questi interventi sono state impiegate due squadre ognuna composta da 5 unità. L'intervento più rilevante è stato nei pressi del viadotto Chiatamone sulla Melfi-Candela mentre il raccordo Melfi-SATA è stato momentaneamente interdetto alla circolazione stradale a scopo precauzionale. E' stato richiesto l'intervento aereo del Canadair.