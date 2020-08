Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Fortunatamente in entrambi i casi non risultano danni a cose e persone

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Basilicata in Val d'Agri alle ore 10:52 di oggi, venerdì 7 agosto 2020. Epicentro a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, ipocentro a 14 km di profondità.

Nel pomeriggio una nuova scossa di terremoto è stata registrata sempre nella stessa zona, localizzato a Castelsaraceno alle ore 15.34, ed ha avuto una intensità di magnitudo 2.6 e ipocentro a 23km. Fortunatamente in entrambi i casi non risultano danni a cose e persone.