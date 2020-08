Send by email

Due migranti bengalesi positivi al coronavirus sono stati trasferiti a Roma in una struttura sanitaria

Un caso di coronavirus a Calvello. Lo riferisce via Facebook la Sindaca Maria Anna Falvella: "Vi informo che ho appena avuto la conferma che tra i tamponi fatti negli scorsi giorni a Calvello purtroppo si è verificato un caso di positività". Si tratterebbe di una donna di rientro dalla Lombardia e che è asintomatica e si trova al momento in isolamento domiciliare. A breve, fa sapere la sindaca, verrà stilata una lista delle persone venute a contatto con lei, per avviare immediatamente il controllo mediante i tamponi.

Nel frattempo due migranti bengalesi positivi al coronavirus dopo il loro arrivo nella struttura di Ferrandina sono stati trasferiti nella giornata di ieri a Roma, in una struttura sanitaria: lo ha reso noto il sindaco, Gennaro Martoccia, precisando che ora sono rimasti 16 gli ospiti positivi al covid-19. "Ho ricevuto assicurazioni dal Ministero dell'Interno - ha spiegato Martoccia - che non appena si renderanno disponibili altre strutture, anche gli altri migranti, che ora sono in quarantena, saranno trasferiti".