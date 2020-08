Fortunatamente non sono state coinvolte altre autovetture evitando così maggiori danni

Si è sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Statale 106, quando un'auto, una Opel Mokka ha improvvisamente tamponato un Camion cisterna per il trasporto del gas. La dinamica è a vaglio della Polizia di Stato che è intervenuta per i rilievi del caso. L'incidente è avvenuto nel territorio di Pisticci al km 441 direzione Reggio Calabria nei pressi dell'uscita per San Teodoro.

Fortunatamente non sono state coinvolte altre autovetture, evitando così maggiori danni. Il traffico ha subito un leggero rallentamento. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco della postazione di Pisticci, per la messa in sicurezza del gas all'interno della cisterna, i sanitari del 118, il personale dell'Anas per il ripristino e la pulizia del manto stradale e i mezzi del soccorso stradale della ditta Stigliano per il recupero dei veicoli incidentati.

Claudio Sole