I ragazzi sono di rientro da un viaggio per una vacanza a Malta

Quattro nuovi casi di coronavirus in Basilicata, si tratta di alcuni ragazzi di rientro da un viaggio a Malta. A diffondere la notizia è il sindaco di Palazzo San Gervasio, che ha avvisato i suoi cittadini attraverso un post su Facebook. All'inizio era poco chiara la provenienza dei ragazzi, ma subito dopo si è saputo della loro vacanza all'estero.

Al momento sono in isolamento domiciliare e la situazione pare essere sotto controllo, con l'avvio immediato della catena dei contatti, anche se pare che i quattro sono rientrati da soli in auto, senza avere contatti con nessuno. Alla loro partenza hanno avvertito i primi sintomi, ed hanno subito avvisato i loro rispettivi medici di famiglia che si sono attivati per effettuare i tamponi, che purtroppo hanno dato esito positivo.