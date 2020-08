Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

A lavoro anche i Vigili del fuoco con la Prefettura di Potenza che ha attivato il piano per la ricerca

Dal pomeriggio di ieri non si hanno più notizie di Marco Angerame. Il giovane venticinquenne di Albano di Lucania, pare fosse in compagnia di alcuni amici al Parco Avventure di Albano, da dove si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Chiunque lo avesse visto, oppure possa avere sue notizie è pregato di contattare urgentemente le Forze dell’Ordine. L’appello è stato pubblicato anche attraverso i social e sul profilo Facebook istituzionale del Comune di San Chirico Nuovo.

A lavoro poco dopo la mezzanotte anche i Vigili del fuoco su richiesta dei Carabinieri della Compagnia di Acerenza, giunti in contrada Cupolicchio, ed hanno immediatamente avviato le prime ricerche. Di seguito, la Prefettura di Potenza ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone disperse. In azione il Posto di Comando Avanzato (Unità di Crisi Locale) Vigile del fuoco con all'interno personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), che coordina tutte le unità impegnate sul campo nelle operazioni di ricerca, presenti anche il Nucleo Cinofilo VV.F., già richiesto il supporto di un elicottero VV.F..