Ritrovato ad un chilometro circa di distanza dal Parco Avventure luogo dove era stato visto per l’ultima volta

E' stato ritrovato in buone condizioni di salute ma in stato confusionale Marco Angerame, il ragazzo 25enne scomparso ieri pomeriggio dal Parco Avventure di Albano di Lucania. Marco è stato intercettato ad un chilometro circa di distanza dal parco Avventure, luogo dove era stato visto per l’ultima volta. Richiesta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure sanitarie.

Alle ricerche hanno partecipato i Carabinieri della Compagnia di Acerenza, il Posto di Comando Avanzato (Unità di Crisi Locale) Vigile del fuoco con all'interno personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), il Nucleo Cinofilo VV.F., con il supporto di un elicottero dei Vigili del fuoco.