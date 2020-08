Send by email

Nello specifico si tratta di due donne e un uomo

Non arrivano buone notizie dall'emergenza Coronavirus in Basilicata, infatti alla vigilia di Ferragosto si registrano tre nuovi casi in regione. Tutti e tre nella zona sud.

Nello specifico si tratta di due donne, una residente a Lauria di 87 anni e un’altra residente a Lagonegro di 40 anni, quest'ultima di rientro da fuori regione e di un uomo di 96 anni di Castelluccio Inferiore. Tutti risultano essere asintomatici. Con immediatezza è stata disposta la quarantena domiciliare obbligatoria.